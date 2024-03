Testemunha revela detalhes de acidente que matou um brasileiro e sua família nos EUA

As declarações de uma testemunha sobre o acidente que vitimou o brasileiro Diego Cardoso de Oliveira e sua família na cidade de São Francisco, nos EUA, podem ser de grande relevância para o esclarecimento do caso. Conforme publicado pelo O Globo, Diego, sua esposa e os dois filhos do casal foram atropelados em um ponto de ônibus no último sábado.

Conforme a publicação, Diego e sua esposa, a portuguesa Matilde Ramos Pinto, e os dois filhos do casal foram atingidos por um Mercedes SUV que era dirigido por Mary Fong Lau, de 78 anos. A condutora foi detida pela polícia no último domingo, dia 17 de março, sob acusações de homicídio culposo, direção imprudente com lesão corporal grave e outras violações de trânsito.

A família estava no local aguardando o ônibus para ir ao zoológico como parte das comemorações do aniversário de casamento dos dois. Segundo a testemunha, o acidente foi “impactante e terrível”.

“Eu escutei o barulho. Estava sentada logo ali. Eu me inclinei em direção ao som. Vi vários destroços. Foi a coisa mais gráfica, intensa e horrível que já vi na minha vida”.

Como aconteceu o acidente?

Conforme relatos das autoridades, a condutora do veículo perdeu o controle e colidiu com o ponto de ônibus. Antes disso, o veículo ainda teria batido contra o muro de uma biblioteca. Diego e o filho mais velho, Joaquim, morreram no local, enquanto Matilde e o filho mais novo, de apenas 2 meses, foram socorridos com vida, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Além da família, outras pessoas ficaram feridas com menos gravidade.

Em declaração do Departamento de Polícia de São Francisco, as autoridades lamentaram o ocorrido e se solidarizaram com familiares, amigos das vítimas e testemunhas que presenciaram o ocorrido e auxiliaram no socorro.

O local foi transformado em uma espécie de memorial em homenagem às vítimas e durante a noite de segunda-feira um grupo se reuniu para prestar suas homenagens. Segundo amigos, familiares de Diego e Matilde estão a caminho de São Francisco.