Mega-Sena hoje paga R$ 75 milhões; confira as seis dezenas sorteadas

Quem tiver a sorte de acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal para a Mega-Sena desta quinta-feira pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 75 milhões.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena:

03, 07, 11, 35, 38, 56

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

No último sorteio, a Mega-Sena nenhum apostador acertou os números do prêmio principal, mas sessenta e sete apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 57.510,24. Outras 4.694 apostas acertaram a quadra e todas receberam prêmios individuais de R$ 1.172,67.

Recomendados

Timemania também tem prêmio ‘gordo’

Amantes do futebol também podem levar um prêmio especial no sorteio da Timemania, que promete pagar a quem acertar as sete dezenas um prêmio de R$ 21,3 milhões, de acordo com a Caixa.

Veja os números da Timemania:

05, 08, 13, 36, 39, 43, 61

Time do Coração: 08 (Atlético-CE)