Incomodado com latidos, jovem invade casa de vizinho, mata cachorro e fere outros dois, em SC

O estudante Daniel Hazan Rodrigues, de 18 anos, foi preso após pular o muro da casa de um vizinho e matar um de seus cachorros a facadas, em Florianópolis, em Santa Catarina. Ele ainda feriu outros dois animais, que foram socorridos e sobreviveram, pois se incomodava com os latidos. O rapaz passou por audiência de custódia e foi solto pela Justiça, mas vai responder ao caso em liberdade.

O ataque ocorreu na última segunda-feira (18). O dono dos animais, João Mário Dumoncel Hoff, não estava em casa, mas foi avisado pela polícia sobre o que tinha acontecido. Ele correu para a residência, onde encontrou os três cães feridos. Eles foram levados a um veterinário, mas o mais velho não resistiu.

Rodrigues foi quem procurou a Polícia Militar e contou o que tinha feito. Ele contou aos agentes que o dono deixava os cães sozinhos por horas e que eles latiam muito e, por isso, ele não aguentava mais aquela situação. O rapaz foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos.

Recomendados

Porém, na audiência de custódia, na terça-feira (19), foi solto mediante medidas cautelares. Ele não poderá se aproximar do dono dos cachorros e terá que comparecer em juízo sempre que solicitado.

A defesa do estudante disse, ao site UOL, que Rodrigues estava inconformado com a forma que os cães eram tratados pelo dono. “Os cachorros passam dias abandonados, ele tem uma vida diferente, sai e deixa os cachorros sozinhos. Eles têm que aguentar latidos 24 horas por dia, uivos 24 horas por dia, cocô, xixi, o tempo inteiro, e ninguém fez nada”, disse o advogado Carlos Rodolpho Glavam.

“Se a imobiliária tivesse atendido os inúmeros pedidos da mãe do rapaz, talvez pudéssemos ter feito uma reunião entre eles há um ano, quando começou o problema, e tudo estaria certo. Agora, a dona do imóvel, ao invés de tentar interceder, porque é o patrimônio dela que estava em risco, não fez nada e não adiantou”, afirmou o defensor.

‘Crime assustador’

O dono dos animais está revoltado com a soltura do estudante. Ele disse que não se sente mais seguro na casa em que mora e teme pela vida dos seus outros cachorros.

“Eu não tenho condições de voltar. Não estou sentindo proteção da Justiça. Não há nenhum cuidado preventivo sendo feito para ele não fazer a mesma coisa”, disse Hoff ao UOL. A casa em que ele mora é alugada e ele pretende se mudar.

“Estou indignado com a frieza do rito da lei, soltaram um invasor. Não sei se ele invadiu a minha casa para matar os cachorros ou me matar. Ele invadiu a minha casa com uma arma. Foi um crime assustador, destruiu os meus cachorros e foi solto em menos de 24 horas”, lamentou o tutor.