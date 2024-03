Estudante da PUC é preso suspeito de participação em sequestro de colega, em São Paulo

A Polícia Civil prendeu o estudante de fonoaudiologia Fernando de Souza das Neves, no campus Perdizes da Pontifícia Universidade Católica (PUC), na Zona Oeste de São Paulo, por suspeita de envolvimento em um sequestro. Conforme a investigação, ele e outros dois suspeitos, que também foram detidos, mantiveram um estudante de direito da instituição refém em dezembro do ano passado.

A prisão ocorreu na quarta-feira (20) e foi realizada por policiais à paisana da Divisão Antissequestro (DAS). Além de Neves, um homem já tinha sido detido e um adolescente, apreendido.

Segundo a polícia, o trio participou do sequestro de um estudante de direito da PUC, de 18 anos, no dia 5 de dezembro do ano passado. A vítima estava na Rua Guilherme Dumont Villares, na região do Morumbi, quando pegaria um carro de aplicativo para seguir até a Rua Carlos Caldeira Filho e se encontrar com um amigo. Porém, foi colocado em um carro e levado por criminosos.

Recomendados

Durante o sequestro, os bandidos chegaram a enviar vídeos para a família mostrando a vítima com uma arma apontada para a cabeça e exigindo o pagamento de R$ 20 mil. Porém, policiais da 3ª Delegacia Antissequestro conseguiram localizar o cativeiro e o aluno foi resgatado ileso no dia 6 de dezembro.

“Um garoto de 18 anos achou que ia se encontrar com um amigo que conheceu na faculdade, mas foi arrebatado por criminosos. A família comunicou o fato para a DAS. Depois, descobrimos que o amigo era o autor intelectual do crime, que vai responder por extorsão mediante sequestro”, explicou o delegado Fábio Nelson Fernandes.

A defesa do estudante preso não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Ele segue à disposição da Justiça.

A PUC confirmou, em nota, que policiais cumpriram um mandado de prisão contra um dos alunos da unidade de Perdizes. A instituição acrescentou não ter recebido “qualquer outra informação oficial” sobre o caso.