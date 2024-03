Aluno fere três pessoas com facadas e causa princípio de incêndio em escola, em Minas Gerais

Um estudante de 17 anos promoveu um ataque na Escola Estadual Coronel Elpídio Alves Ferreira, em Salto da Divisa, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ele esfaqueou três pessoas e causou um princípio de incêndio, depois que ateou fogo a uma cortina. O diretor da unidade de ensino conseguiu conter o menor, que também se feriu. Já as demais vítimas foram socorridas e estão fora de perigo.

O ataque ocorreu na quarta-feira (20). Um aluno de 16 anos foi atingido por uma facada no pescoço e uma funcionária, de 42, ficou ferida com um corte nas costas. A terceira vítima, uma mulher de 45 anos, levou uma facada superficial nas costas. Todos foram levados a hospitais da cidade, atendidos e liberados.

O autor do ataque precisou ser socorrido com lesões no pescoço e um corte profundo na mão direita. Conforme o boletim de ocorrência, o jovem apresentava um quadro de perturbação mental e foi encaminhado para atendimento psicológico.

Conforme o jornal “Estado de Minas”, a psicóloga que atendeu o menor disse à polícia que o adolescente “poderia estar sofrendo de uma esquizofrenia grave”. Após ser atendido no hospital, o rapaz foi levado até a delegacia para os devidos esclarecimentos.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais confirmou o ataque e destacou que o diretor da escola conseguiu agir rapidamente, evitando que ele ferisse mais pessoas. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para os devidos procedimentos. As aulas foram retomadas normalmente nesta quinta-feira (21).

Aluno reservado

Estudantes e professores contaram ao “Estado de Minas” que o adolescente era reservado, não conversava com muitas pessoas, mas não deu indícios de que planejava um ataque.

“Ele é o tipo de aluno que chegava no segundo horário. Por exemplo, temos quatro aulas, mas ele chegava na hora do recreio. Ele nunca foi muito participativo nas aulas, sempre foi quieto, escutando música, vagando pelo corredor. Ele era só e ninguém nunca fez amizade com ele”, contou uma colega de sala.

Já a mãe do menor acompanhou a ocorrência e afirmou que o filho nunca apresentou sinais de distúrbio ou agressividade. A genitora ressaltou que eles moravam em Belo Horizonte e se mudaram para Salto da Divisa há três meses.