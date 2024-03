Resultado da Lotofácil: confira os números do sorteio desta quarta-feira

O sorteio do concurso 3058 da Lotofácil pode pagar nesta quarta-feira, a quem acertar as quinze dezenas, um prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal em R$ 1,7 milhão.

Veja as quinze dezenas da Lotofácil desta quarta-feira, 20 de março de 2024:

01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 24, 25

Ontem saiu para SP e MG

Apenas duas apostas vão levar para casa o prêmio do sorteio desta terça-feira da Lotofácil. Os sortudos ganhadores fizeram suas apostas nas cidades de Artur Nogueira, no interior do estado, e Belo Horizonte, em Minas Gerais, e cada um deles vai embolsar R$ 2.016.545,28.

Recomendados

Entre os apostadores que acertaram 14 dezenas, 293 apostas ganharam R$ 1.668,34 e na faixa dos 13 acertos, 11.804 levaram R$ 30.

Quina paga R$ 8,8 milhões; confira os números

O prêmio da Quina continua acumulado e pode pagar nesta quarta-feira ao apostador que tiver a sorte de acertar as cinco dezenas sorteadas o valor de R$ 8,8 milhões, segundo dados da Caixa.

Veja os números da Quina e saiba se ficou milionário:

14, 27, 35, 51, 78

Veja também o sorteio da Mais Milionária

A Mais Milionária pode pagar hoje um prêmio de R$ 157 milhões. Confira:

21, 22, 24, 29, 36, 37

Trevos da sorte: 2 e 6