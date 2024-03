Nutricionista afirma que ficou sem acreditar ao ter nádegas tocadas em elevador: “Chamei de louco”

A nutricionista Larissa Duarte, de 25 anos, está indignada com o assedio que sofreu no elevador de um prédio comercial em Fortaleza, no Ceará. Câmeras de segurança mostraram quando um homem tocou nas nádegas dela quando descia em um andar (assista abaixo). Ela passou a gritar e confrontou o agressor, que fugiu pelo estacionamento.

“Eu chamei ele, num primeiro momento, de ‘louco’, fiquei sem reação, sem acreditar. Veio também o sentimento de raiva, de impotência, de tristeza por não estar segura em nenhum momento”, disse a vítima em entrevista à TV Verdes Mares.

NUTRICIONISTA LARISSA DUARTE DENUNCIOU ESSE HOMEM POR APALPAR SUA NADEGA,QUANDO ELA DEIXAVA ELEVADOR DE PRÉDIO COMERCIAL EM FORTALEZA.

Esse caso de assédio ocorreu no último dia 15 de fevereiro. O agressor foge,com gritos da vítima.

“Eu não acreditei naquela situação, eu estava num prédio comercial, terminando meu expediente, indo embora, em um prédio cheio de câmeras, e aconteceu isso”, lamentou a vítima.

O assediador denunciado é Israel Leal Bandeira, sócio da empresa M7 Investimentos, associada da XP. Ele foi afastado das funções e a companhia destacou, em nota publicada nas redes sociais, que “repudia veementemente qualquer ato de violência, abuso ou importunação, de qualquer ordem”. O homem não foi encontrado para se pronunciar sobre o assunto até a publicação desta reportagem.

O caso ocorreu em um prédio comercial no Bairro Aldeota, no último dia 15 de fevereiro. Larissa registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual e o caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem destacou que não conhecia o empresário e que não interagiu com ele em nenhum momento antes de ser tocada nas nádegas.

“A nutricionista apertou o botão para o subsolo e estavam apenas ela e o agressor dentro do elevador. Ao sair do elevador, o homem apertou suas nádegas, e a vítima logo perguntou se o homem estava louco. Após isso, o homem apertou um botão do elevador, e a porta do elevador fechou. A nutricionista gritou pedindo ajuda, e um segurança do prédio apareceu e levou a vítima até o setor de filmagens”, diz um trecho da ocorrência.

A Secretaria de Segurança Pública ressaltou que o empresário é investigado pela importunação sexual, mas ainda não foi ouvido. Diligências são realizadas para esclarecer os fatos.