Namorado de brasileiro morto e esquartejado em Portugal tem prisão preventiva decretada

O espanhol Noel Jesus Rojas Remedio, de 48 anos, apontado como o principal suspeito pela morte do brasileiro Paulo Machado, de 36 anos, em Lisboa, em Portugal, teve a prisão preventiva decretada. Os dois eram namorados e o crime teria sido motivado por ciúmes. A investigação aponta que a vítima, que teve o corpo esquartejado e as partes descartadas em sacos de lixo, sofria violência doméstica com frequência.

De acordo com a Polícia Judiciária de Portugal, Remedio confessou o crime. O homem foi preso depois que foi identificado em imagens de câmeras de segurança de uma mercearia, quando comprou os sacos de lixo usados para descartar os restos mortais do namorado.

Quando foi preso, Remedio apresentava algumas lesões. Conforme a polícia, elas foram causadas pelo brasileiro, que tentava se defender das agressões. Porém, o espanhol teria esfaqueado a vítima e depois esquartejado seu corpo.

Ainda segundo a investigação, Remedio teria colocado os restos mortais em sacos, para que eles fossem descartados como lixo e, assim, o crime passasse despercebido. No entanto, algumas partes do corpo foram encontrados no último dia 12, quando a polícia passou a buscar identificar a vítima.

Uma parte do tronco e uma perna estavam no saco, sendo que as demais partes não foram encontradas. A corporação acredita que elas devem ter sido despejadas em um aterro. Tatuagens que o brasileiro tinha ajudaram no processo de identificação. Além disso, a família de Machado entrou em contato com a Polícia Judiciária informando que não conseguia mais contato com o brasileiro.

Remedio segue preso, à disposição da Justiça portuguesa. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Já os familiares do brasileiro estão em Portugal para fazer os trâmites para o traslado dos restos mortais para Avaré, no interior de São Paulo. A vítima, que era dentista, cursava uma formação para conseguir a equivalência em medicina dentária e, assim, poder trabalhar naquele país.

Brasileiro Paulo Machado, de 36 anos, foi morto e esquartejado em Lisboa, em Portugal (Reprodução/Redes sociais)

