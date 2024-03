Mãe de Isabella Nardoni explica se pretende se candidatar a vereadora: “Novo rumo na vida”

Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabella Nardoni, morta e jogada de um prédio aos 5 anos, passou a ser cogitada como pré-candidata a vereadora em São Paulo. Apesar de confirmar que foi procurada por partidos, a bancária destacou que não pretende, neste momento, ingressar no meio político. Ainda assim, ela explicou que deixou o emprego formal em um banco e segue em busca de ressignificar a perda da filha.

“Recebi convites de alguns partidos, mas as conversas não prosseguiram. Não penso nisso agora. Se algum dia eu tiver vontade, farei esse anúncio. Mas uma candidatura não é uma prioridade”, disse Ana Carolina em entrevista ao jornalista Ulisses Campbell, da coluna “True Crime”, do jornal “O Globo”.

A bancária destacou que não pretende deixar que o assassinato da filha seja esquecido e que, um dia, planeja fundar uma entidade para ajudar pais e mães que também perderam seus filhos de maneira trágica.

“Quero buscar formas para poder ajudar, mas não sei se entrar na política é o caminho ideal. Poderia, por exemplo, montar uma fundação para dar voz às mães que passam pela mesma dor que eu passei. Pedi demissão de um banco privado para dar um novo rumo na minha vida, mas ainda não sei que rumo será esse. Preciso estudar bastante e trabalhar a minha imagem para dar o próximo passo”, disse ela.

Críticas ao casal Nardoni

Ana Carolina também criticou a atual situação jurídica de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. Ele, condenado a 30 anos, 2 meses e 20 dias de prisão, segue cumprindo pena em Tremembé, no interior paulista. Já a esposa, que pegou 26 anos e oito meses de prisão, está em liberdade desde junho de 2023.

Na semana passada, Alexandre e Jatobá estiveram em um casamento, como padrinhos, após uma autorização judicial. Na ocasião, ele estava em saída temporária.

Na segunda-feira (18), o homem voltou para o presídio, mas, a partir de abril deste ano, também poderá pedir a progressão de pena para o regime aberto, assim como Anna Carolina. Mas isso depende de um exame criminológico, que ele se recusa a fazer, já que teria que assumir o crime. Até hoje, Alexandre alega inocência.

Para a mãe de Isabella, é um absurdo que o casal siga levando uma vida “cheia de regalias”, sendo que foram condenados por um crime hediondo.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram padrinhos de casamento, em São Paulo (Reprodução/RecordTV/SBT)

Morte de Isabella Nardoni

Isabella Nardoni tinha cinco anos quando foi jogada pelo pai e pela madrasta da janela de um apartamento que ficava no sexto andar do Edifício London, no dia 29 de março de 2008, segundo a Justiça.

Inicialmente eles alegaram que foi uma queda acidental, mas a investigação apurou que a criança apresentava marcas de que tinha sido agredida e morta antes de ser arremessada.

O Ministério Público destacou durante o julgamento do casal que as provas periciais obtidas pela Polícia Civil não deixavam dúvidas sobre a autoria do assassinato. A acusação destacou que a madrasta esganou Isabella e, em seguida, o casal cortou a tela de proteção da janela e o pai jogou o corpo da criança.

Isabella Nardoni, de 5 anos, foi asfixiada e jogada de um prédio, em São Paulo Reprodução

