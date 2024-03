Lotofácil 3057: apostadores de São Paulo e Minas Gerais levam o prêmio

Apenas duas apostas vão levar para casa o prêmio do sorteio desta terça-feira da Lotofácil. Os sortudos ganhadores fizeram suas apostas nas cidades de Artur Nogueira, no interior do estado, e Belo Horizonte, em Minas Gerais, e cada um deles vai embolsar R$ 2.016.545,28.

Os números sorteados nesta terça-feira foram:

01, 03, 04, 08, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Entre os apostadores que acertaram 14 dezenas, 293 apostas ganharam R$ 1.668,34 e na faixa dos 13 acertos, 11.804 levaram R$ 30.

O sorteio da Lotofácil retorna nesta quarta-feira com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. A aposta simples custa R$ 3 e pode ser feita até 19h. O sorteio será realizado às 20h.

Recomendados

Quina acumulou

A Quina, mais uma vez, não teve ganhadores na faixa principal de premiação e o valor acumulou para o sorteio desta quarta-feira, quando a loteria pode pagar a quem acertar as cinco dezenas o total de R$ 8,8 milhões.

Os números sorteados nesta terça-feira para a Quina foram:

39, 60, 62, 63, 70