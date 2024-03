Frente fria chega nesta quinta-feira a SP com alerta para temporal

A chegada da frente fria que deve atravessar o sudeste a partir desta quinta-feira traz um alerta para temporais em todo estado de São Paulo, com previsão de chuva volumosa, granizo e ventos fortes, de acordo com a Climatempo.

O alerta vale para todo o estado, mas principalmente para o litoral, onde são esperadas no final da tarde desta quinta fortes pancadas, com risco de raios e rajadas de ventos que podem chegar a 80 km/h. Somente em Ubatuba, de acordo com a Climatempo, deve chover mais de 50 mm em apenas um dia.

Essa será a primeira frente após o final do verão, e segundo os meteorologistas será forte o suficiente para quebrar o bloqueio atmosférico que está provocando a onda de calor que atingiu o país nas últimas semanas.

Na sexta, o sistema avança para o Rio de Janeiro, mas ainda continuará causando instabilidade no litoral norte de São Paulo, com alguns municípios recebendo até 100 mm de chuva em apenas um dia, quase a metade da média normal para todo mês de março.

O tempo instável continua durante todo o final de semana, com chuva freqüente durante todo o dia e céu nublado, fortes ventos marítimos e queda de temperatura.

CALOR EM SP

O estado de São Paulo ainda enfrenta dias quentes nesta quarta e quinta-feira, com termômetros na casa dos 33º C, mas a temperatura já começa a cair na sexta-feira, com a passagem da frente fria. Na sexta-feira, a temperatura cai quase 10º C, com termômetros marcando 22º C. NO sábado deve cair ainda mais, para 21º C. Nestes dias, os paulistanos voltam a sentir aquele famoso frio da madrugada, com mínimas de até 17º C.