Escolha o seu perfume ideal de acordo com a sua personalidade

Perfumes Não se percas na grande onda de ofertas em perfumes e use estas opções para marcar sua presença em qualquer lugar (Dreamstime)

Mergulhe no mundo das fragrâncias com estas recomendações que preparamos em parceria com os especialistas da Atelier Versace, para que da próxima vez que comprar um perfume, ele imprima seu sentido de elegância e refinamento.

1. Ambição e Tenacidade

O espírito da vitória com Lacoste L.12.12, uma fragrância que incorpora a essência do esporte, ambição e tenacidade. Inspirada no lendário polo da marca, esta linha de fragrâncias é um tributo à paixão pela competição e ao impulso pela excelência.

Você pode combinar esta opção moderna com seu parceiro (Cortesía)

Com cada aroma, uma energia dinâmica e um espírito indomável são revelados. Se a tua essência está impregnada com esta loção, demonstras uma determinação inabalável e um desejo insaciável de alcançar os teus objetivos. Vive cada dia com a intensidade de um campeão, levando contigo o aroma da grandeza.

Recomendados

2. Moderno e Audacioso

No mundo lúdico e provocador do Moschino Toy, onde a moda encontra a irreverência. Estas fragrâncias são mais do que simples aromas; são declarações de estilo moderno e audacioso.

Com um frasco divertido e um aroma fresco faz desta opção é perfeita para pessoas jovens (Cortesía)

Inspiradas no icônico ursinho de pelúcia da marca, essas fragrâncias desafiam as convenções e celebram a individualidade. Com notas inesperadas e uma apresentação única, é um convite à aventura e à criatividade.

Se sua essência se alinha com ela, demonstras uma disposição para desafiar o estabelecido e uma paixão por explorar o incomum. Liberta-te das normas e abraça a tua essência mais brincalhona com estas fragrâncias inovadoras e ousadas.

3. Sofisticado e sedutor

Assim como todos os produtos Montblanc são o resultado de elegância e qualidade, cada fragrância da coleção Legend é meticulosamente projetada para envolver você em uma aura de sedução e distinção.

Esta essência é perfeita para quem busca um estilo mais refinado e elegante (Cortesía)

Para aqueles que procuram destacar sua sofisticação e deixar uma impressão duradoura, a coleção Legend é a escolha perfeita.

4. Sofisticado e aventureiro

Se usares Moncler Sunrise, cheiras a uma pessoa refinada e aventureira. Esta fragrância é mais do que um aroma; é um símbolo de sofisticação e estilo contemporâneo.

Demonstre seu porte elegante enquanto deixa claro seu lado vibrante (Cortesía)

Com suas notas vibrantes e cativantes, evoca uma sensação de frescor e distinção que envolve quem a usa.

Cada borrifo é um lembrete da beleza e elegância que define aqueles que escolhem destacar sua personalidade única, seu espírito aventureiro e seu gosto refinado.

5. Sensualidade e glamour

Ruby Rush de Paris Hilton é um verdadeiro símbolo de sensualidade e glamour para a mulher que transborda determinação e força.

Com este clássico, você pode conquistar qualquer pessoa (Cortesía)

Com notas de cereja, nenúfar, flor de framboesa e chantilly, oferece uma combinação requintada que desperta os sentidos do amor e, com aquele toque clássico e delicioso de baunilha, esta fragrância se torna na escolha perfeita para as mulheres que amam sentir-se irresistivelmente sedutoras e sofisticadas a todo momento.

6. Romântico e clássico

Black Steel e Forget Me Not da Victorinox oferecem um aroma clássico e romântico que se adapta a todos aqueles momentos inesquecíveis com o seu parceiro.

Com toques de madeira este perfume é ideal para demostrar sua autoridade (Cortesía)

O Black Steel tem notas principais de pimenta preta, seguidas por madeira de larício e pinheiro defumado, este aroma evoca uma masculinidade corajosa e decidida.

Por outro lado, Forget Me Not começa com notas vibrantes de bergamota e pimenta rosa picante, criando uma abertura refrescante. Seu coração romântico revela acordes de nomeolvides e sementes de flor de jamaica, terminando com uma base quente de madeira de cedro e sementes de angélica.

7. Intenso e Inesquecível

Para aqueles que buscam desafiar o destino e não se contentam. One Night Man é criado a partir de um irresistível acorde Fougère Oriental com suas notas refrescantes de bergamota, maçã golden e gerânio, e seu coração destaca a baunilha, menta e vetiver, enquanto no fundo abraça a Fava Tonka.

Ambas versões são uma oportunidade para deixar sua marca onde quer que vá (Cortesía)

One Night Woman captura a explosão exuberante de Granada, Clementina e Papiro. Revela em seu coração um Muguet, Flor de Tiaré, Rosas brancas. Por fim, é adicionado um fundo de Ébano e Madeira de Sândalo Australiana.

8. Impactante e Poderoso

Este duo de fragrâncias compartilha um denominador comum: uma vibração impactante e alguns de seus ingredientes são considerados afrodisíacos.

O Eros Eau de Parfum da Versace engarrafa a coragem, a ambição e a sabedoria através de suas requintadas notas de saída de hortelã, maçã e limão com fava tonka.

Experimente a alegria da feminilidade com Eros Pour Femme, com sua essência de notas de limão siciliano, romã, bergamota com um toque de jasmim sambac e peônia que criam uma essência leve mas sedutora que cativa seus sentidos.

9. Feminina e otimista

Michael Kors Gorgeous realça a sua feminilidade e otimismo. Esta cativante fragrância é uma expressão da beleza e alegria de ser mulher.

Uma das melhores opções para ressaltar seus atributos femininos (Cortesía)

Com suas notas florais e frutadas, evoca uma sensação de frescor e vitalidade que realça a feminilidade em toda a sua plenitude. Cada borrifada é um lembrete da confiança e positividade que caracterizam quem a usa.

10. The old money couple & classic

Para ele, Oud Save The King Eau de Parfum; uma mistura de exotismo oriental e verdadeira elegância britânica que se assemelha em tudo à fragrância utilizada pelo próprio príncipe com notas de bergamota, raiz de florença e couro camurça.

Com uma maravilhosa história por trás, este perfume é ideal para demostrar o amor ao seu parceiro (Cortesía)

Para ela, Oud Save The Queen Eau de Parfum; conta a lenda que o galante emir encomendou à Atkinsons um perfume para a mulher que conquistou seu coração e pediu que incluísse uma resina aromática de sua terra natal.

Tratava-se da resina de Oud, "o ouro líquido do Oriente, cujas notas sedutoras lhe lembravam a sua beleza sublime".

11. The royal couple and passional

Uma fragrância tão apaixonada quanto feminina, Q por Dolce Gabbana Eau de Parfum é uma combinação de tons amadeirados e frutados com vibrantes e doces notas de limão siciliano e cereja acentuadas por um toque de madeira de cedro.

O design e aroma combinado destes frascos é ideal para casais (Cortesía)

Por outro lado, temos o K Eau de Parfum, uma composição com essências amadeiradas, aromáticas e frutadas para o homem que forja o seu próprio destino com paixão e confiança.

12. Fashionable and NY Vibes

O Coach Green, o Eau de Toilette verde frutado e amadeirado abre com uma refrescante nota de saída de kiwi suculento e bergamota crocante, acentuada por notas aromáticas de alecrim e gerânio, antes de secar com musgo cristalino terroso e a masculina madeira de cedro.

Demonstra a vanguarda de seu estilo com esta essência moderna (Cortesía)

O novo perfume Coach Love se inspira em todas as formas em que expressamos amor, para nós mesmos e para os outros. Combinando a alegria do morango selvagem, tangerina, rosa de veludo e jasmim sambac, e o calor da madeira de cedro e âmbar.