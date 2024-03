Dani Alves pode recorrer ao pai de Neymar para pagar fiança e sair da cadeia, diz imprensa espanhola

Segundo fontes do jornal La Vanguardía, o jogador brasileiro Dani Alves deve buscar apoio com o pai do jogador Neymar para levantar o dinheiro necessário para pagar a fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) e sair ainda nesta quarta-feira da prisão em Barcelona.

A decisão de conceder a liberdade provisória ao jogador foi anunciada nesta quarta de manhã e além da fiança milionária, impõem outros requisitos, que devem ser cumpridos rigorosamente, caso Dani Alves concorde com o pagamento. Entre elas, o jogador deverá entregar seus dois passaportes, brasileiro e espanhol, manter uma distância mínima de 1 km da casa e do trabalho da vítima, não viajar para fora da Espanha e comparecer semanalmente ao tribunal.

A advogada que defende a vítima e o Ministério Público já haviam anunciado que iria recorrer da decisão. Segundo Ester García, que defende a jovem estuprada, “é um escândalo que deixem em liberdade uma pessoa que consegue um milhão de euros do nada”. Ester disse que está muito surpresa e indignada com a decisão. “Estão fazendo justiça para ricos”, disse.

A decisão de libertar Dani Alves, entretanto, não foi unânime entre os três juízes que acompanharam o julgamento. Um deles votou por mantê-lo preso e disse que os recursos da vítima e da promotoria podem, inclusive, somar mais alguns anos à pena do jogador, aumentando, portanto, o risco de que ele fuja do país para não voltar à cadeia.

Ontem, durante a audiência com o Tribunal, da qual participou por videoconferência, Dani Alves se dirigiu aos três magistrados e disse que acredita na Justiça e que não fugiria do país para se livrar da condenação. “Estarei à disposição do Tribunal até o final”, disse.