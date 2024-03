Calouro da Unesp é achado morto em república de universitários após ir a festa, no interior de SP

A Polícia Civil investiga a morte do estudante Felipe Feliciano Espíndola, de 18 anos, em uma república de universitários, em Bauru, no interior de São Paulo. Ele mal tinha iniciado o curso de engenharia elétrica na Universidade Estadual Paulista (Unesp) e, na noite anterior a ser achado sem vida, esteve em uma festa na cidade.

Colegas contaram que, no domingo (17), o estudante esteve na comemoração em outra república e, ao voltar, passou mal e vomitou. Na sequência, o rapaz foi dormir. No dia seguinte, um dos moradores do local estranhou que Felipe não tinha levantado e foi até o quarto dele, quando o encontrou roxo e sem respirar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas constataram que o universitário já estava sem vida. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi submetido a exames toxicológicos e necroscópicos, que devem atestar as causas da morte.

Felipe era natural de Andradina, também no interior paulista, e começou a estudar na Unesp no último dia 26 de fevereiro, quando as aulas tiveram início. Em nota enviada aos estudantes, a universidade lamentou a morte do aluno.

“Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, diz o texto assinado por José Alfredo Covolan Ulson, diretor da Faculdade de Engenharia de Bauru (FEB).

O caso é investigado como morte suspeita pela Delegacia Seccional de Bauru.