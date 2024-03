Brasileiro é resgatado com vida após veleiro naufragar em alto-mar a caminho da África do Sul

Dois tripulantes de um veleiro que naufragou em alto-mar foram resgatados com vida a mais de 2 mil quilômetros da costa da África do Sul. Conforme publicado pelo G1, um dos tripulantes é brasileiro e o outro suíço.

Segundo a publicação, o veleiro de nome Nina Pope deixou o Rio de Janeiro levando três tripulantes com destino à Cidade do Cabo, na África do Sul. No meio do trajeto ele fez uma parada no território ultramarino britânico de Tristão da Cunha antes de seguir viagem. No entanto, segundo a Autoridade de Segurança Marítima da África do Sul a embarcação passou por problemas durante a madrugada do dia 14 de março, e passou a emitir uma notificação e pedidos de ajuda.

Tanto o brasileiro quanto o suíço conseguiram escapar do naufrágio ao embarcar em um bote salva-vidas, no entanto o terceiro tripulante, um alemão que era também o capitão da embarcação, não conseguiu embarcar no bote e afundou junto ao veleiro. Infelizmente, ele não resistiu.

Regate bem-sucedido

A bordo do bote, os tripulantes sobreviventes utilizaram dispositivos de emergência para emitir informações de localização que ajudaram as autoridades durante o resgate. O uso dos dispositivos foi determinante para o sucesso da operação. Um navio próximo foi localizado pelo Centro de Coordenação de Resgate Marítimo da Cidade do Cabo e localizou o bote na tarde do dia 14 de março.

Ainda conforme a publicação, o resgate ocorreu no mesmo dia durante momentos de mar agitado. Apesar de tudo, os dois homens estavam em boas condições de saúde e foram levados à Cidade do Cabo, onde desembarcaram na segunda-feira, dia 18 de março.

Após o resgate e já no continente, o brasileiro, que não teve sua identidade divulgada apesar das imagens, passou a ser assistido pela Embaixada do Brasil no país.