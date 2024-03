Violência doméstica e ciúmes: polícia apura morte e esquartejamento de brasileiro em Portugal

A Polícia Judiciária de Portugal investiga denúncias de que o brasileiro Paulo Machado, de 36 anos, que foi morto e esquartejado em Lisboa, era vítima frequente de violência doméstica. O namorado dele, o espanhol Noel Jesus Rojas Remedio, de 48, está preso suspeito pelo homicídio, que teria sido motivado por ciúmes.

Conforme as investigações, que são repercutidas pela imprensa portuguesa, o brasileiro e o espanhol mantinham um relacionamento conturbado há pouco mais de um ano. Eles moravam juntos em um apartamento, no bairro da Lapa. Vizinhos contaram que as brigas entre eles eram frequentes.

De acordo com o site “TVI Notícias”, o casal tinha acabado de voltar de Madrid, na Espanha, quando discutiu por causa de ciúmes. O espanhol teria, então, agredido Machado e tentado jogá-lo do quarto andar do prédio. Sem sucesso, acabou esfaqueando a vítima, que não resistiu.

Depois disso, Remedios teria esquartejado o brasileiro e colocado as partes do corpo em sacos, com o intuito de que eles fossem descartados como lixo e, assim, o crime passasse despercebido.

No entanto, partes do corpo da vítima foram encontrados em um saco de lixo no último dia 12, quando a polícia passou a buscar identificar a vítima. Uma parte do tronco e uma perna estavam no saco, sendo que as demais partes não foram encontradas. A corporação acredita que elas devem ter sido despejadas em um aterro. Tatuagens que o brasileiro tinha ajudaram no processo de identificação.

O espanhol passou a ser investigado e foi identificado em imagens de câmeras de segurança de uma mercearia, quando comprou os sacos de lixo usados para descartar os restos mortais do namorado. Assim, ele teve a prisão preventiva decretada e segue à disposição da Justiça portuguesa. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Agora, a família de Machado, que era estudante de odontologia, tenta trazer os restos mortais de volta para o sepultamento em Avaré, no interior de São Paulo.

