VÍDEO: Homem briga com esposa e ateia fogo em apartamento no Centro de SP; seis ficaram feridos

Vídeo mostra incêndio em apartamento no Brás, no Centro de SP, que deixou seis feridos

Uma briga de casal terminou com um apartamento em chamas, no Brás, no Centro de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (19). Testemunhas contaram que o marido ameaçava a esposa, quando teria ateado fogo ao imóvel, localizado na Rua Visconde de Parnaíba. Seis pessoas ficaram feridas.

Um vídeo divulgado pelo “SBT News” mostra o momento em que as chamas ainda estavam ativas no primeiro andar do edifício. (veja abaixo). O Corpo de Bombeiros foi acionado e extinguiu o fogo.

Conforme os bombeiros, seis pessoas ficaram feridas e foram atendidas no local. Duas delas, que inalaram muita fumaça, precisaram ser levadas ao Hospital das Clínicas e ao Hospital do Tatuapé. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde delas.

O homem suspeito de provocar o incêndio fugiu do local. Vizinhos relataram que ele costumava agredir a mulher com frequência. “A própria esposa disse que ele colocou fogo e se trancou. Enquanto o meu marido tentava arrombar a porta, ele gritava: ‘Me deixa, me deixa’”, afirmou a vendedora Debora Cristina, vizinha do casal, em entrevista à TV Globo.

Os bombeiros disseram que o fogo já tinha sido controlado por volta das 7h, mas a operação de rescaldo continuou no prédio ao longo da manhã. Moradores precisaram sair às pressas e alguns ainda não puderam retornar aos imóveis.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial, que faz diligências para tentar descobrir as causas do incêndio e ouvir o homem apontado como autor das chamas.