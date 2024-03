Vestibular 2025: Unicamp já divulga calendário com data de inscrição

A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) da Unicamp divulgou nesta terça-feira o calendário para o vestibular 2025, com inscrições programadas para iniciar em 1º de agosto.

A inscrição, como ocorre todos os anos, poderá ser feita até dia 30 de agosto, pela internet. De acordo com o cronograma da Universidade, a primeira fase do processo seletivo será realizada no dia 20 de outubro e a segunda fase entre os dias 1 e 2 de dezembro.

Os cursos que exigem provas específicas, como Arquitetura, Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, farão o teste em dezembro, após a segunda fase. Música é o único curso onde a prova específica será realizada antes da primeira fase, em setembro. A lista de aprovados no vestibular da Unicamp será divulgada em 24 de janeiro.

Quem quiser solicitar a isenção da taxa de inscrição poderá fazê-lo a partir do dia 13 de maio, pela internet, até o dia 7 de junho. Toda a documentação necessária, que será solicitada pelo edital a ser publicado em breve, também deve ser enviada pela internet. A lista dos beneficiados pela isenção na taxa de inscrição sai em 30 de julho.

Confira o calendário Vestibular Unicamp 2025

Inscrições e pagamento da Taxa de Inscrição - 1/8 a 31/8/2024

Prova de Habilidades Específicas – Música - Set/2024

1ª fase - 20/10/2024

2ª fase - 1 e 2/12/2024

Provas de Habilidades Específicas - Dez/2024

Divulgação dos aprovados em 1ª chamada - 24/1/2025