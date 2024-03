Verão chega ao fim em São Paulo com calor e pancadas de chuva

O último dia de verão em São Paulo deve continuar quente, abafado e sujeito a pancadas de chuva no final da tarde e noite, de acordo com a Climatempo. A máxima prevista para esta terça-feira é de 32º C, em dia com muitas nuvens intercalando com períodos de sol.

A partir desta quarta-feira começa oficialmente o Outono e embora os termômetros continuem marcando altas temperaturas durante o dia uma frente fria começa a entrar no território brasileiro pelo sul do país e promete derrubar a temperatura a partir de quinta-feira na região sudeste.

A frente fria provoca a entrada de muita umidade, trazendo mais chuvas para o Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, quando a frente começa a se deslocar para o sudeste, as chuvas também ganham intensidade em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o litoral sul do Rio de Janeiro.

De acordo com os meteorologistas, a frente fria encerra o período de bloqueio atmosférico e marca o final da onda de calor que assolou o país nas últimas semanas. A entrada dessa massa de ar frio deve derrubar a temperatura a partir de sexta-feira para uma média de 22º C a 23º C, com mínimas de até 17º C.

Na sexta-feira, o tempo já fecha e pode chover com intensidade na região sul e região metropolitana de São Paulo e litoral, com alerta para o risco de temporais. O mar fica agitado no litoral paulista e do Rio de Janeiro, de acordo com a meteorologia.