“Não vou fugir”: Dani Alves dá sua palavra na audiência que julga sua liberdade provisória

Em uma audiência do Tribunal de Barcelona, na qual participou por videoconferência, o jogador brasileiro Dani Alves negou qualquer intenção de fugir do país caso a Justiça lhe conceda o direito de aguardar em liberdade enquanto todos os recursos de seu caso sejam julgados. “Não vou fugir”, disse aos juízes.

A possibilidade de fugir para o Brasil, que não tem tratado de extradição com a Espanha, foi o principal argumento do Ministério Público e dos advogados da vítima para manterem o brasileiro preso desde janeiro do ano passado.

Dani Alves foi condenado a quatro anos e meio de cadeia pelo estupro de uma jovem em uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022. A Promotoria pedia 9 anos e os advogados da vítima, 12 anos, mas a Justiça espanhola usou o pagamento de 150 mil euros de indenização antecipados como atenuante da pena.

Com base na sentença de Dani Alves, seu advogado pediu sua libertação provisória enquanto todos os recursos do julgamento são analisados, o que deve demorar alguns meses. Como já cumpriu mais de um ano da sentença, em breve poderá pedir progressão da pena para semiaberto.

A promotoria e o advogado da vítima, entretanto, prometem entrar com recurso para pedir que a pena seja revista. Ambos questionam a pena, considerada branda, e o argumento de que o pagamento da indenização representaria “sua vontade de reparar os danos causados”.

VIDEOCONFERÊNCIA

Pela lei espanhola, Dani Alves deveria ter sido levado até o tribunal, para responder aos juízes, mas o presídio onde ele está passa por uma greve de carcereiros e as visitas e saídas foram suspensas por falta de pessoal para garantir a segurança. Por isso, ele teve que acompanhar a audiência por videoconferência em uma das salas da penitenciária Brians 2.