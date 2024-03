Motorista suspeito de fugir após matar estudante de medicina em acidente é preso, em Goiás

A Polícia Civil prendeu um motorista suspeito de causar o acidente que resultou na morte da estudante de medicina Júlia Ferreira Demétrio, de 19 anos, em Catalão, em Goiás. Conforme as investigações, o condutor estava embriagado e perdeu o controle da direção, quando o veículo capotou. O homem, que não teve o nome revelado, deixou o local sem prestar socorro à vítima. Ela chegou a ser levada a um hospital por outras pessoas, mas não resistiu.

O acidente aconteceu no último sábado (16), na Avenida Espírito Santo, no Loteamento Paqueta. Júlia estava no carro com outras quatro pessoas voltando de uma festa, quando o motorista teria tentado fazer uma ultrapassagem perigosa e a manobra fez com que o carro capotasse. O condutor, então, fugiu do local após receber ajuda de outros amigos.

Testemunhas contaram que o motorista tinha feito o consumo de bebidas alcóolicas durante a festa e, no momento em que perdeu o controle, estaria com apenas uma mão no volante, pois, com a outra, segurava um copo.

Júlia foi levada até a Santa Casa de Catalão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os demais ocupantes do veículo sofreram apenas escoriações e estão fora de perigo.

Conforme a Polícia Civil, provas indicam que o motorista estava bêbado e, por isso, o Ministério Público pediu a prisão preventiva dele. A Justiça acatou a solicitação e o homem foi preso na segunda-feira (18). Ele chegou à delegacia acompanhado por três advogados, que negaram que ele estivesse embriagado.

“Se um carro capotar ou tiver algum acidente e ali próximo tiver latinha não quer dizer, necessariamente, que aquele elemento estava dentro do carro. Então, as investigações têm que avançar para que se prove isso”, afirmou o advogado Leandro de Paula, em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da TV Globo.

O motorista segue preso e deverá responder por omissão de socorro e homicídio doloso, quando há intenção de matar, por ter assumido o risco de dirigir embriagado.

Júlia Ferreira Demétrio, de 19 anos, que morreu em capotamento, havia sido aprovada para estudar medicina (Reprodução/Redes sociais)

Aprovada em medicina

Familiares e amigos contaram que Júlia havia sido aprovada neste ano para cursar medicina na Universidade Paulista (Unip), em Campinas, no interior de São Paulo. Nas redes sociais, a irmã dela, Beatriz Demétrio, lamentou os sonhos interrompidos e disse que a vítima era uma pessoa muito querida por todos.

“Sempre foi uma pessoa caridosa, adorava ajudar todo mundo, seria uma profissional excelente. Ela era muito querida, sempre tinha uma palavra de consolo para quem precisava, se preocupava muito com a família e tinha o maior coração desse mundo”, escreveu a irmã.