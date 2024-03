Mega-Sena 2702: veja os números do sorteio de R$ 65 milhões

Hoje tem sorteio do prêmio acumulado da Mega-Sena e quem acertar as seis dezenas pode levar para casa a bolada de R$ 65.312 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as dezenas da Mega-Sena para esta terça-feira:

40 - 46 - 06 - 20 - 13 - 34

Timemania também tem prêmio milionário

O sorteio da Timemania desta terça-feira também vai sortear um prêmio milionário e deve pagar a quem acertar as sete dezenas sorteadas o valor de R$ 21 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Timemania são:

64 - 73 - 05 - 50 - 11 - 58 - 36