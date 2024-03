Jovem suspeito de matar técnica de enfermagem tem prisão decretada, mas segue foragido

A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de Luiz Guilherme Costa de Oliveira, de 22 anos, suspeito pela morte da técnica de enfermagem Elda Mariel Aquino Fortes, de 29 anos, que foi espancada dentro de casa, em Lorena, no interior paulista. O rapaz, que era ex-namorado da vítima e já tinha sido denunciado por ela por violência doméstica, foi visto nas proximidades após o feminicídio. Ele segue foragido.

A jovem foi encontrada morta no último sábado (16). Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a Polícia Militar foi acionada pela mãe da vítima, que a encontrou muito ferida dentro de casa, localizada na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, no Centro de Lorena. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, mas os socorristas constataram no local que a vítima já estava sem vida.

Elda apresentava várias lesões no rosto e sinais de asfixia causados possivelmente por um golpe “mata-leão” e espancamento. O pescoço dela também estava quebrado.

Logo depois da vítima ter sido achada sem vida, a polícia esteve na casa em que Oliveira mora com os pais. Porém, ele não estava no local e os genitores disseram que ele não foi mais visto desde o último dia 15. A defesa do rapaz não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

Elda Mariel Aquino Fortes, de 29 anos, foi espancada até a morte dentro de casa, em Lorena, no interior de SP (Reprodução/Redes sociais)

Relacionamento conturbado

Elda e Oliveira tinham rompido o relacionamento, mas ele não aceitava e continuava insistindo para que reatassem, segundo familiares da vítima.

Em janeiro deste ano, a mulher registrou um boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica. Na ocasião, ela disse que o ex-namorado a ameaçava de morte, caso ela continuasse saindo com amigos. Assim, Elda pediu uma medida protetiva, mas não há confirmação se a medida chegou a ser decretada.

A técnica de enfermagem trabalhava na maternidade da Santa Casa de Lorena, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais. A mulher deixou dois filhos, de 3 e 14 anos.

