Diretor de escola é preso por armazenar centenas de vídeos de pornografia infantil, no interior de SP

Diretor de escola Adenilson Carlos da Costa, de 50 anos, foi preso em flagrante com centenas de vídeos de pornografia infantil, em Campinas, no interior de SP (Reprodução/EPTV)

A Polícia Civil prendeu Adenilson Carlos da Costa, de 50 anos, que é diretor da Escola Estadual Dona Castorina Cavalheiro, em Campinas, no interior de São Paulo, por armazenamento de pornografia infantil. Ele era investigado por manter e compartilhar vídeos de sexo envolvendo bebês, crianças e adolescentes. A corporação diz que, a princípio, não foram identificadas imagens de alunos da unidade de ensino onde ele trabalhava.

A prisão ocorreu na segunda-feira (18). Costa cumpria expediente na escola, quando deixou o local algemado. Ele preferiu se manter em silêncio.

Procurada, a defesa dele informou que só vai se manifestar após ter ciência de todo o inquérito. O homem passou por uma audiência de custódia nesta terça-feira (19), quando teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Conforme o delegado Luiz Fernando Marucci, titular do 2º Distrito Policial, Costa teve o celular apreendido, onde foram encontrados centenas de vídeos envolvendo pornografia infantil compartilhados por meio de aplicativos de mensagem. Os policiais também estiveram na casa dele, onde apreenderam mais dois computadores e diversos dispositivos de memória.

O investigador disse que todos os equipamentos ainda serão periciados, mas, por enquanto, não foi identificada imagem de nenhuma criança que estuda na escola em que ele atuava, que atende alunos entre seis e nove anos.

“O que nós temos até agora na análise do aparelho celular, já que os outros dispositivos ainda vão passar por perícia mais aprofundada, é que não há nenhum vídeo com a imagem desse investigado e não há, em primeira análise, imagens de crianças da escola ou do ambiente escolar”, ressaltou Marucci, em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc) informou que a Diretoria de Ensino Campinas Leste e o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP) “estão à disposição da polícia para colaborar nas investigações”. Em paralelo, realiza uma apuração preliminar sobre a conduta do diretor.

A Seduc ressaltou que “repudia toda e qualquer forma de assédio dentro ou fora do ambiente escolar” e que o “Conviva SP irá realizar ações de acolhimento aos estudantes, professores e equipe de gestão e, junto à Diretoria de Ensino e escola, está à disposição da comunidade escolar para esclarecimentos.”