Banco Central confirma vazamento de dados cadastrais de 46 mil chaves Pix; entenda os riscos

O Banco Central (BC) confirmou nesta terça-feira (19) que dados cadastrais de 46.093 de chaves Pix vazaram após uma falha no sistema de segurança. Ficaram expostas informações como CPFs, agência, número e tipo de conta de clientes da Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. Apesar disso, a instituição garante que senhas, movimentações e saldos não puderam ser acessados.

Conforme o BC, apesar das informações expostas, não foi possível que golpistas fizessem transferências ou pagamentos. “As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras”, ressaltou a entidade.

A instituição ressaltou que o problema teria sido causado por “falhas pontuais na segurança” dos sistemas e que a situação será devidamente apurada. Além disso, vai aplicar as sanções previstas na regulação, que prevê multa, suspensão ou até exclusão do sistema do Pix, dependendo da gravidade do caso.

O BC orientou que os clientes afetados serão notificados pelo aplicativo ou internet banking da instituição para que tenham ciência. A instituição ressaltou que os correntistas não serão contatadas por aplicativos de mensagem, telefone, SMS ou e-mail e devem ficar alertas para a ações criminosas.

“Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagem, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail”, destacou a entidade.

Esse foi o sexto vazamento de dados desde o lançamento do sistema instantâneo de pagamentos, em novembro de 2020.

Por determinação da Lei Geral de Proteção de Dados, a autoridade monetária mantém uma página em que os cidadãos podem acompanhar incidentes relacionados com a chave Pix ou demais dados pessoais.