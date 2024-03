Rio de Janeiro registrou sensação térmica de recorde no domingo

O Rio de Janeiro registrou neste domingo a maior sensação térmica desde o início das medições, em 2014. Às 9h55, a estação de Guaratiba, na zona oeste da cidade, registrou 62,3º, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), da prefeitura da cidade.

Pra chegar a esse valor, os meteorologistas fazem um cálculo baseado na temperatura e na umidade do ar. Quanto maior for a temperatura e umidade relativa, maior será a sensação térmica.

Guaratiba reúne características que favorecem a alta sensação térmica. “A região é úmida por causa da proximidade com o oceano e costuma receber influência de ventos quentes de quadrante norte no período da manhã”, explicou o COR.

O recorde anterior da cidade tinha sido registrado na mesma região, em novembro de 2023, quando a sensação térmica registrada foi de 59,7º C.

De acordo com a meteorologia, o Rio de Janeiro deve enfrentar nesta segunda-feira mais um dia de calor intenso, com temperatura média de 39º C. A sensação térmica também continua alta, acima dos 50º C.

CUIDADOS

O calor forte e a alta sensação térmica podem ser muito prejudiciais para a saúde. Os médicos alertam para que as pessoas evitem atividades ao ar livre entre 10h e 16h, se mantenham hidratados, usem roupas leves e protetor solar ao se exporem ao sol durante o dia.