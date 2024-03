Epidemia de dengue: cidade de São Paulo vai decretar estado de emergência

O prefeito Ricardo Nunes (PMDB) vai assinar ainda nesta segunda-feira o decreto de estado de emergência na cidade de São Paulo em função da epidemia de dengue, que já atingiu 414 casos por 100 mil habitantes na Capital.

Além do número de casos registrado, o prefeito tomou a decisão também levando em conta o número de mortes pela doença, que subiu para 11, de acordo com o último boletim deste domingo. Em todo estado, são 78 mortes.

A decisão, de acordo com Nunes, é apenas protocolar, uma vez que a prefeitura já vem mobilizando todos os esforços para controle da doença nos bairros da cidade e também porque 84% dos investimentos usados no combate à dengue são dos cofres municipais.

No total, a cidade de São Paulo já registrou 49.721 casos de dengue desde o começo da epidemia. Segundo a prefeitura, 15 bairros concentram a maioria das infecções. São: Vila Jaguará, Parque São Domingos, Itaquera, Jaçanã, São Miguel Paulista, Vila Leopoldina, Anhanguera, Tremembé, Campo Limpo, Vila Maria, Guaianases, Lapa, Água Rasa, Lajeado e Vila Medeiros.

O prefeito também determinou que a partir desta segunda-feira as 78 Amas (Atendimento Médico Ambulatorial) da Capital funcionarão com horário estendido, até as 22h e informou que 30 novos carros de fumacê para combater os criadouros do aedes aegypti começam a operar também a partir desta segunda.

Novos agentes também devem ser contratados para percorrer os bairros da cidade para localizar focos do mosquito transmissor da dengue. Segundo Nunes, R$ 240 milhões já foram liberados para as contratações.