Calor em SP continua na semana, mas na quinta-feira chega uma frente fria

O forte calor não deve dar trégua aos paulistanos nos próximos dias e os termômetros continuarão apontando médias entre 33º C e 34º C pelo menos até quarta-feira, de acordo com dados da Climatempo, porém a situação deve mudar completamente a partir de quinta-feira, quando uma frente fria atravessa as regiões sul e sudeste do país.

A instabilidade já deve começar na madrugada de quinta-feira no centro-sul do país e o sistema ganha mais força à medida que avança sobre Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, derrubando a temperatura e trazendo chuvas de grande intensidade, com risco de temporais.

De acordo com a Climatempo, a passagem da frente fria deve marcar o fim da onda de calor que assola o país e a semana vai terminar com temperaturas mais baixas no sul e sudeste do país, assim como o centro-oeste.

Previsão para hoje

Enquanto a frente fria não chega, o paulistano vai ter que continuar lidando com o calor abafado nesta segunda-feira, que tem previsões de até 33º C no decorrer do dia. Para a tarde e noite, a previsão é de pancada de chuva forte e isolada em várias regiões da cidade.

O mesmo ocorre nesta terça-feira, que também mantém 33º C de máxima durante o dia e também prevê fortes chuvas no final da tarde, com risco de alagamentos.