Apostador do Rio de Janeiro leva prêmio da Lotofácil deste sábado

Uma aposta feita na cidade de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, foi a única a acertar as quinze dezenas da Lotofácil deste sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e o felizardo responsável pela aposta vai receber R$ 1.472.125,16,

Os números sorteados foram

02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23

Duzentos e trinta e seis apostas acertaram 14 dezenas e cada uma delas vai ganhar R$ 1.868,47. Na faixa das apostas que acertaram 13 pontos, 8.516 faturaram R$ 30.

A Lotofácil retorna nesta segunda-feira e promete pagar ao apostador que acertar todas as dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa.

As apostas dever ser feitas até 19h, horário de fechamento das casas lotéricas. A aposta simples culta R$ 3.

Quina acumulou e prêmio subiu para R$ 3 milhões

Mais um sorteio sem que o prêmio da Quina saia para nenhum apostador. A Quina retorna seu sorteio diário nesta segunda-feira e deve pagar ao apostador que acertar os cinco números a quantia de R$ 3 milhões.

Veja os números sorteados para a Quina:

10, 25, 41, 74, 80