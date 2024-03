Zombaram? O príncipe Harry e Meghan Markle falaram sobre a foto editada de Kate

Kate Middleton está na boca de todos, não apenas por seu desaparecimento, mas também pelo suposto erro cometido no último cartão postal publicado no Dia das Mães no Reino Unido, onde ela aparece ao lado de seus filhos: George, Charlotte e Louis, mas que sofreu evidentes edições, pelas quais a princesa de Gales teve que se desculpar.

As críticas, incertezas e especulações têm afetado a imagem da realeza britânica devido à pouca capacidade de resposta diante da situação enfrentada pela futura rainha da Inglaterra e, apesar de o príncipe Harry e Meghan Markle terem renunciado aos seus títulos, expressaram sua opinião sobre o que está acontecendo.

A credibilidade dos príncipes de Gales foi enfraquecida e o Reino Unido espera finalmente ver o rosto de Middleton após a Semana Santa, como tinham prometido no meio de janeiro, após sua cirurgia abdominal.

Isto é o que o príncipe Harry e Meghan Markle opinaram sobre a foto editada de Kate Middleton

A relação de Kate Middleton com o príncipe Harry e Meghan Markle ficou completamente fraturada depois que eles deixaram a realeza e compartilharam detalhes das brigas que tiveram com ela e seu marido William.

A ex-duquesa de Sussex e Middleton ficaram inimigas, mas no meio da agitação que a rodeia, seus esposos têm mostrado consternação e deixaram claro que não é uma situação que aconteceria com Meghan, mas que sem dúvida a imprensa britânica não a perdoaria, por se tratar dela.

A informação sobre a suposta opinião teria sido fornecida por uma fonte próxima ao príncipe e à atriz, de acordo com o meio 'Page Six', e voltaria a marcar as comparações entre ambos.

No entanto, um porta-voz da Archewell, a Fundação do príncipe Harry e Meghan Markle, fez um discurso contraditório sobre o assunto, garantindo que tais palavras não foram ditas pelos ex-duques.

"Isso não veio de nós", afirmou o porta-voz à revista 'Newsweek'.

Parece que Harry e Meghan estão tentando passar despercebidos no meio da crise que a coroa britânica está enfrentando, mas em várias ocasiões a imprensa internacional afirmou que eles tentaram se aproximar de Kate para apoiá-la neste momento difícil, embora os detalhes dessas declarações sejam desconhecidos.