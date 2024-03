Shakira e Grupo Frontera aparecem em uma foto inédita em uma a união de talentos e vozes

Shakira e seu disco 'Las Mujeres Ya No Lloran' Foto: Instagram @shakira

Desde que Shakira lançou suas últimas músicas; ‘Monotonía’, ‘Te felicito’ e ‘Music Session’, após sua difícil separação com o renomado ex-jogador de futebol Gerard Piqué, seu brilho não se apagou.

A colombiana de 47 anos continua brilhando no gênero musical depois de anunciar o lançamento de seu novo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que será lançado em 22 de março. Dessa forma, marcando seu retorno discográfico após 7 anos fora dos palcos.

Recentemente, a cantora de “‘Waka Waka’ havia adiantado sobre as músicas que farão parte de seu novo single, incluindo uma canção intitulada ‘Entre parênteses’, que é um componente chave de seu aguardado álbum, contando com a colaboração do Grupo Frontera como um tributo ao regional mexicano em seu novo single.

"Esta canção que fizemos com Edgar Barrera, com Keityn, dois talentos incríveis, que também culminou em uma das melhores sessões de estúdio de gravação que já tive em minha vida, que foi trabalhar com o Grupo Frontera, e ver, testemunhar, sentir na própria pele, a energia tão pura, tão genuína, de uma banda como eles de regional mexicano", comentou Shakira sobre o single.

A colombiana publicou um trecho de ‘Entre Paréntesis’ no qual se percebe que a letra já lança uma farpa contra Gerard Piqué, seu ex-parceiro:

"Percebe-se quando se quer, mas, quando não, percebe-se ainda mais. Já não é preciso que finjas se colocaste o final entre parênteses. Isso já não dá para mais."

O tema também foi promovido no Texas durante um dos concertos do Grupo Frontera.