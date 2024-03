Publimetro foi premiado como aliado à sustentabilidade empresarial da Colômbia

Na noite de quinta-feira, 14 de março, em Bogotá, Colômbia, foi realizada a terceira edição do Prêmio Empresa Sustentável Cecodes (Conselho Empresarial Colombiano para o Desenvolvimento Sustentável), que destaca o compromisso das organizações na Colômbia com a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, e o PUBLIMETRO foi destacado como ‘Meio de comunicação aliado à sustentabilidade empresarial do país’.

Cecodes é o representante regional na Colômbia da Rede Global do World Business Council for Sustainable Development, organização que reúne as 220 maiores empresas do mundo, com iniciativas de ponta em sustentabilidade com foco empresarial.

Na Colômbia, a Cecodes é uma organização empresarial líder em sustentabilidade, com mais de 30 anos de experiência, liderada pelos presidentes de suas empresas associadas, que fazem parte dos principais setores produtivos do país e trabalham coletivamente para acelerar as transformações necessárias para um futuro mais equitativo, positivo para a natureza, com zero emissões líquidas de gases de efeito estufa, por meio de uma gestão transparente e bom governo corporativo.

Recomendados

O reconhecimento ao PUBLIMETRO foi entregue por Sergio Rengifo, Diretor Executivo da Cecodes, Augusto Solano, Presidente da Asocolflores e do Comitê Executivo da Cecodes, e María Adelaida Arango, Vice-Presidente de Desenvolvimento Sustentável do Grupo Nutresa e Vice-Presidente do Comitê Executivo da Cecodes, e foi recebido por nosso Diretor na Colômbia, Alejandro Pino Calad.

"Para o Publimetro, o compromisso com o desenvolvimento sustentável não se limita apenas à divulgação, temos claros os nossos compromissos na lista dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: como empresa, um dos nossos pilares é a igualdade de gênero, apostamos em trabalho decente com desenvolvimento econômico, em produção e consumo responsáveis de recursos e em parcerias para alcançar esses objetivos, como a que temos com a Cecodes", disse Pino Calad ao receber o reconhecimento em nome do Publimetro.

O Diretor de operações na Colômbia também destacou que “as diferentes plataformas do Publimetro no país e na região, desde nossos impressos até todos os nossos canais digitais, estão abertos para contar ao nosso público jovem e massivo o que vocês, como empresários, estão fazendo pelo desenvolvimento sustentável. Nossa missão é trazer algo que pode parecer muito distante para as audiências massivas, mas que definitivamente impacta em seu dia a dia e é como as empresas estão liderando a transformação ambiental”.

Na entrega de prêmios pelo representante local do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, diferentes empresas colombianas foram premiadas por seu compromisso com a sustentabilidade: a Postobón recebeu o prêmio na categoria de Zero Emissões Líquidas de Gases de Efeito Estufa (GEE), graças ao seu sólido plano de ação climática. A Nutresa foi premiada na categoria de ‘Objetivos Ambientais Ambiciosos’. O Grupo Sura recebeu o prêmio pelo ‘Compromisso com os Princípios Orientadores dos Direitos Humanos da ONU’. Por sua vez, a Porvenir foi destacada por ‘Abordar a Desigualdade com uma Abordagem Empresarial’ e a Surtigas por ‘Operar com o mais alto nível de transparência’.

Ao lado dessas empresas, foram homenageados María del Pilar Pedreira, gerente da Palmas de Tumaco, e Juan Manuel Rojas Payán, presidente da Promigas, como Líderes Empresariais do ano, por seu destacado liderança empresarial e compromisso com a sustentabilidade.

Da mesma forma, Cecodes reconheceu o trabalho dos meios de comunicação e jornalistas pelo seu foco na cobertura da sustentabilidade empresarial, guiado pelos princípios de comunicação de sustentabilidade estabelecidos pelo World Business Council for Sustainable Development. Junto com o PUBLIMETRO, o jornal ‘La República’ e ‘El País de Cali’ foram reconhecidos como ‘Meios de comunicação aliados à sustentabilidade empresarial’, tanto do país como da região.

Por sua vez, como parte do estímulo à Rede de Jornalistas pelo Desenvolvimento Sustentável criada pela Cecodes, foram premiados os comunicadores Edwin Caicedo, do jornal ‘El Tiempo’, Martha Sofía Medina, do ‘Ser y Estar’, Marcela Pérez, do ‘Congéneres’, e Ricardo Gabriel Cipagauta, do ‘Boyacá 7 días’.