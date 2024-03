Piloto brasileiro morre em queda de avião na Venezuela

A queda de um avião na Venezuela vitimou o piloto brasileiro Cristian Seganfredo Auler, de 42 anos. Natural de Sertão, região Norte do Rio Grande do Sul, Auler pilotava um avião monomotor utilizado para transportar passageiros na região de San Fernando Apure, na Venezuela.

Conforme publicado pelo G1, Cristian e o copiloto da aeronave morreram no local do acidente. No entanto, até o momento não foram publicadas informações sobre os demais passageiros da aeronave.

Ainda segundo a publicação, os familiares do piloto receberam a confirmação de sua morte na última terça-feira, dia 12 de março, e seguem tentando realizar o traslado do corpo de Cristian para o Brasil. Em nota, a Embaixada do Brasil ressaltou que o traslado do corpo para o Brasil é uma decisão da família e, por tal motivo, não pode ser custeada com recursos públicos.

Recomendados

A expectativa dos familiares é de que o corpo seja velado e sepultado em Sertão, onde residem os familiares do piloto.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o acidente nem sobre os demais passageiros que estavam na aeronavel pilotada por Cristian.

Histórico na aviação e apoio governamental

Por meio de uma nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou estar ciente do caso e segue prestando assistência consular aos familiares do piloto. Além disso, a Embaixada do Brasil em Caracas reforçou que está prestando as orientações necessárias para a família de Cristian e auxiliando com a documentação necessária.

Cristian Seganfredo Auler atuava como piloto desde 2018. Sua principal ocupação era realizar o transporte de passageiros e táxi aéreo na região do Mato Grosso, a bordo de aeronaves de pequeno porte.

Leia também: Laudo pericial divulga causa da morte de jovem encontrada sem vida em Avaré