Onda de calor faz Inmet emitir alerta de grande perigo para São Paulo e outros 4 estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)emitiu um alerta vermelho em função da enorme onda de calor que se expandiu e afeta praticamente todo o país. O alerta vale para os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O alerta vermelho é usado quando o Inmet prevê um fenômeno meteorológico de “intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana”.

Em São Paulo, a meteorologia espera que a temperatura supere o recorde histórico de 34,3ºC para o mês de março entre hoje e amanhã, já que o ápice desta terceira onda de calor, segundo os meteorologistas, é esperado para este sábado.

Nesta sexta, o Mirante de Santana registrou a temperatura máxima de 34,3º, igualando o recorde para o mês. A previsão para esta sexta-feira, de acordo com a Climatempo, é de até 35º C na Capital. Para efeito de comparação, a temperatura média para essa época do ano é de 28º C.

Para o final de semana, a Climatempo prevê que a onda de calor continue forte na cidade de São Paulo, com termômetros marcando a média de 35º C.

No interior de São Paulo, no noroeste do estado, os termômetros podem atingir os 39º C; Presidente Prudente e Ribeirão Preto devem marcar 37º C nesta sexta-feira, sábado e domingo.

No litoral, a previsão para o fim de semana são temperaturas entre 36º C e 37º C no litoral norte e sul, com muito sol e pancadas de chuvas rápidas à tarde e à noite.