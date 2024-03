Esbarrão de comissária seria a causa do incidente em um voo da LATAM

Informações publicadas pelo jornal The Wall Street Journal revelaram a possível causa do incidente envolvendo o Voo LA800 da LATAM, na última segunda-feira, dia 11 de março. Conforme a publicação, a perda brusca de altitude foi causada pelo esbarrão acidental de uma comissária de bordo no assento do piloto.

Segundo o G1, algumas informações preliminares da investigação do incidente revelaram que a comissária esbarrou em um dos botões do assento do piloto ao seguir a rotina de servir refeições na cabine. Com o esbarrão, o piloto foi empurrado para a frente de forma brusca e acabou se chocando com os controles, lançando o nariz do avião para baixo.

Ainda conforme a publicação, o botão em questão não deve ser acionado quando o piloto estiver no assento e costuma ter uma “tampa de segurança” para evitar que seja pressionado de forma acidental.

A empresa segue colaborando com as investigações e emitiu um comunicado sobre o caso: “Em relação ao voo LA800, que operou a rota Sydney-Auckland em 11 de março, o LATAM Airlines Groupe informa que continua trabalhando em coordenação com as autoridades para apoiar a investigação e que não compete à LATAM comentar as especulações em torno do tema”.

Entenda o caso

O voo LA800 levava 263 passageiros e nove tripulantes de Sydney para Santiago. Durante o trajeto entre Sydney e Auckland, onde deveria fazer uma escala, a aeronave sofreu uma perda brusca de altitude lançando passageiros e tripulantes ao teto da cabine.

Segundo passageiros, foram encontradas manchas de sangue no interior da aeronave, ferindo 50 pessoas das quais 13 precisaram de atendimento médico hospitalar. Entre os feridos estão três tripulantes e 10 passageiros, sendo dois deles brasileiros.

Apesar da publicação do The Wall Street Journal, a LATAM não confirmou as causas do acidente e afirmou seguir investigando o caso em questão.

