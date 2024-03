Resultado da Lotofácil 3053: veja os números sorteados nesta quinta-feira

Depois do show de prêmios de ontem, a Lotofácil retoma hoje seu sorteio diário e promete pagar a quem acertar as quinze dezenas um prêmio de R$ 1,7 milhão.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira:

02, 04, 05, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23

LEIA TAMBÉM: Mega-Sena: confira os números do sorteio milionário desta quinta-feira

SEIS SORTUDOS LEVARAM A LOTERIA ONTEM

Recomendados

O sorteio desta quarta-feira teve seis ganhadores. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Ibirá, interior de São Paulo, Maceió, em Alagoas, Itarantim, na Bahia, Brasília, no Distrito Federal, Poté, em Minas Gerais e cidade do Rio de Janeiro. Cada um dos premiados vai levar para casa R$ 233.139,33.

Quina paga R$ 700 mil; confira o sorteio

O sorteio desta noite da Quina vai pagar a quem acertar as cinco dezena sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio de R$ 700 mil.

Confira as cinco dezenas da Quina para esta quinta-feira:

21, 38, 52, 61, 67