Overdose de calor continua na cidade de São Paulo nos próximos dias, que pode bater novo recorde

Os paulistanos, assim como ocorre em vários outros estados brasileiros, enfrentam uma forte onda de calor que se instalou no centro-sul do Brasil e se desloca para a região sudeste, afetando diretamente São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro.

Ontem, a cidade de São Paulo registrou 33ºC e nesta quinta-feira a previsão é de que atinja os 34º em alguns pontos da cidade, muito perto de bater seu recorde histórico, que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de 34,3ºC. Para efeito de comparação, a temperatura média para o mês de março é de 28ºC.

Se a chapa já está quente, deve ferver nos próximos dias, segundo a Climatempo, que prevê marcas de até 35º até o próximo sábado (dia 16). Para as cidades do interior do estado, a previsão é ainda mais alarmante, com algumas regiões atingindo os 38 graus, valores muito acima do normal para o mês que encerra o verão. A média histórica para o interior paulista é de 32º C para a região de São Carlos e de 28º C para a região de Campinas e Sorocaba.

O sol forte predomina com calor intenso até sexta-feira, deixando o ar extremamente seco e a sensação térmica mais alta que o normal. Não há previsão de chuva para as cidades da Grande São Paulo pelo menos até sexta-feira, de acordo com a meteorologia.

As chuvas chegam no estado somente no sábado à tarde, mas não interrompem a onda de calor. No domingo e na segunda-feira também chove forte na região metropolitana, sempre no final da tarde e à noite, mas os termômetros continuarão acima dos 32ºC.