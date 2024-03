Mega-Sena sorteia prêmio milionário hoje

Amantes da Mega-Sena devem correr às casas lotéricas para garantir suas apostas na Mega-Sena, cujo prêmio está acumulado e pode pagar nesta quinta-feira, a quem tiver a sorte de acertar as seis dezenas, R$ 50 milhões.

A loteria vem de uma série de sorteios acumulados e retorna a partir das 20h para sortear as seis dezenas que podem fazer um novo milionário no Brasil.

A aposta simples da Mega custa R$ 5. Pode ser feita nas lotéricas, presencialmente, ou pelo aplicativo da Caixa. Quem quiser aumentar as chances pode optar por preencher o volante com mais do que seis dezenas. O máximo permitido são 20, mas o preço da aposta sobe desproporcionalmente e pode chegar a R$ 193,8 mil.

O sorteio ocorre sempre a partir das 20h. Quem quiser pode acompanhar em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

O último sorteio da Mega foi realizado na terça-feira e embora nenhum apostador tenha levado o prêmio principal, quarenta e três apostas acertaram a quina (5 números) e cada uma delas levou R$ 51.309,67.

Os números sorteados na última terça-feira foram:

09, 23, 31, 49, 54, 58