Mãe esquece filho na cadeirinha do carro em SC: calor matou o bebê

Uma mulher de 35 anos entrou em choque, depois de um dia inteiro de trabalho, ao ser informada pela funcionária da creche que ela não tinha deixado seu filho, um bebê de 1 ano e 7 meses, no local naquele dia.

O desespero tinha motivo. Ela saiu de casa cedo com a criança no carro para deixá-la na creche e seguir para o trabalho, como fazia todos os dias, nesta quarta-feira, na cidade de Canoinhas, em Santa Catarina.

Foi somente neste momento que ela se deu conta de que tinha esquecido a criança dentro do carro, e pior em um dos dias mais quentes do ano na região, com os termômetros marcando 29ºC.

De acordo com o delegado Vinícius Ferreira, que atendeu o caso, a criança foi encontrada ainda na cadeirinha do carro, no banco de trás do automóvel, após cerca de 5 horas trancada no carro. O socorro foi rapidamente acionado e o bebê chegou a ser levado para o hospital, mas já estava sem vida.

O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami) como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A mulher não foi presa, mas terá que responder ao inquérito que apura as causas da morte do bebê.