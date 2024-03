Lotofácil sai para interior de São Paulo e mais cinco estados

A Lotofácil é famosa pelo número de ganhadores em seus sorteios e no concurso 3052 desta quarta-feira não foi diferente, seis apostadores dividiram o prêmio principal.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram 02-03-04-08-09-10-11-14-15-18-19-20-21-23-24.

As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Ibirá, interior de São Paulo, Maceió, em Alagoas, Itarantim, na Bahia, Brasília, no Distrito Federal, Poté, em Minas Gerais e cidade do Rio de Janeiro. Cada um dos premiados vai levar para casa R$ 233.139,33.

Entre os apostadores que acertaram 14 dezenas, 321 apostas foram premiadas com R$ 1.305,31; na faixa dos 13 acertos, 9.688 apostas ganharam R$ 30.

Loteria volta nesta quinta-feira

A Lotofácil retorna nesta quinta-feira e tem um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão para quem acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Para concorrer a esse prêmio, é necessário realizar sua aposta até 19h pelo aplicativo da Caixa ou nas lotéricas espalhadas pelo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.

Quina saiu para apostador de Itanhaém, no litoral de São Paulo

Uma única aposta feita na cidade de Itanhaém, no interior de São Paulo, faturou o prêmio da Quina desta quarta-feira e o sortudo apostador vai levar para casa R$ 13.544.676,08.

Veja os números sorteados para a Quina desta quarta-feira:

08, 16, 17, 63, 75