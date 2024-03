Laudo pericial divulga causa da morte de jovem encontrada sem vida em Avaré

A jovem Yandra Nitsche Prestes, de 25 anos, foi encontrada morta em sua casa, na cidade de Avaré, interior de São Pauo, na noite do dia 18 de fevereiro de 2024. Na ocasião, a jovem tinha acabado de registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica contra seu ex-companheiro.

Conforme publicado pelo G1, o laudo do Instituto Médico Legal apontou que a jovem foi enforcada.

Segundo informações fornecidas pelos familiares da jovem, o ex-companheiro de Yandra teria espalhado as roupas dela pela casa e danificado os eletrodomésticos do local. Depois disso ele teria realizado uma série de agressões contra a mulher, que apresentou hematomas de socos e mordidas.

Diante das agressões, ela decidiu ir até a delegacia para registrar uma ocorrência de violência doméstica contra o ex-companheiro. O exame de corpo de delito não chegou a ser realizado, mas a jovem e os familiares registraram imagens comprovando os ferimentos.

O caso segue em aberto

Apesar do histórico de violência doméstica, o caso foi registrado como morte suspeita, visto que no local existiam indícios de que a jovem poderia ter atentado contra a própria vida. No entanto, a família questiona essa possibilidade visto que o ex-companheiro de Yandra teria ligado para a mãe da jovem e confessado um novo espancamento.

Até o momento, não foram disponibilizadas novas informações sobre o andamento do caso ou sobre possíveis prisões que possam vir a ser realizadas.

O corpo de Yandra foi sepultado no Cemitério Municipal de Avaré no dia 20 de fevereiro, e na última quarta-feira, dia 13 de março, familiares, amigos e moradores da cidade se uniram na Concha Acústica de Avaré em uma manifestação pacífica por justiça.

Leia também: TikToker é preso após tentar matar a ex-namorada a facadas