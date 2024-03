Adolescente é seqüestrada pelo próprio namorado; resgate era de R$ 750

Um homem de 28 anos manteve a namorada de 15 anos como refém por dois dias na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo e entrou em contato com a família por telefone pedindo resgate.

O criminoso mantinha um relacionamento com a adolescente há dois meses e no último domingo a encontrou alegando que a levaria ao shopping. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a jovem se despediu da mãe no domingo para encontrar o namorado e passear no shopping e não voltou mais para casa e nem falou mais com a família.

Na terça-feira, a mãe recebeu uma mensagem da filha dizendo que havia sido seqüestrada e estava em cativeiro. Segundo ela, o namorado pedia R$ 750 para libertá-la. A partir desse momento, o namorado assumiu os contatos e passou e enviar mensagens de áudio ameaçando matar a jovem caso não recebesse o dinheiro.

A mulher procurou a polícia e mostrou os áudios sobre o sequestro e a tentativa de extorsão. Acionada, a Delegacia Antissequestro (DAS) descobriu no mesmo dia o hotel onde o homem mantinha a adolescente em cativeiro, no bairro do Tatuapé.

O quarto de hotel foi invadido pelos agentes e o namorado seqüestrador foi preso em flagrante. A jovem foi libertada sem ferimentos. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).