Transferência de veículos em São Paulo agora é 100% digital

O governo do estado de São Paulo lançou oficialmente nesta terça-feira a TDV – Transferência Digital de Veículos, que possibilita aos moradores do estado realizarem a transferência de seus veículos sem ter a necessidade de ir ao cartório.

O processo agora é 100% automatizado e pode ser feito diretamente no site ou pelo aplicativo do Poupatempo. Na primeira fase está disponibilizado para os vendedores e compradores de carros que possuem a conta Gov.br nos níveis de Prata e Ouro.

“Com a utilização da Transferência Digital de Veículos (TDV), a economia também será de tempo ao cidadão, já que o documento sairá no mesmo dia com o pagamento via pix”, ressaltou o governador Tarcísio de Freitas, durante cerimônia oficial para anunciar o serviço.

Com o novo formato, a transferência digital deverá ser realizada em apenas cinco minutos, bastando que o veículo já tenha passado pela inspeção em empresa credenciada de vistoria (ECV), como também acontece no processo tradicional.

O novo processo também dispensa a id ao cartório para reconhecimento de assinatura, já que a autenticação será digital, e a taxa de transferência pode paga diretamente pelo aplicativo via Pix, assim como eventuais débitos do veículo, via Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Segundo o governo, essa é apenas a primeira fase de implantação e contemplará vendedores e compradores ‘pessoa física’ com veículos fabricados depois de janeiro de 2021, que possuem placa MERCOSUL e CRVe (documento de registro digital) no Estado de São Paulo.

Nas próximas fases, nos meses seguintes, a transferência digital será liberada para “pessoas jurídicas” e carros fabricados antes de janeiro de 2021.