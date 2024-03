Quem é Bruno Lima da Costa Soares, passageiro baleado no sequestro a um ônibus no Rio de Janeiro

O sequestro a um ônibus na Rodoviária do Rio de Janeiro terminou na tarde da última terça-feira, dia 12 de março, com duas pessoas feridas, sendo uma delas em estado grave. Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, foi atingido por disparos e sofreu perfurações em seu coração, pulmão e baço. Ele segue em estado grave sendo acompanhado pela equipe médica do Hospital Municipal Souza Aguiar.

Conforme publicado pelo O Globo, Bruno passou por um procedimento cirúrgico para estabilização e, em seguida, deverá passar por uma nova cirurgia. Em declaração, o secretário municipal da saúde, Daniel Soranz, reafirmou as informações.

“Foram duas perfurações, uma no tórax e outra no abdômen. O estado é grave. Aproveitamos para reforçar os pedidos de doação de sangue”.

Recomendados

Bruno foi atingido quando estava do lado de fora do ônibus que iria para Juiz de Fora (MG) e que precisou retornar para a Rodoviária após um problema no ar-condicionado. Ele foi baleado quando Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, o teria confundido com um policial à paisana.

Funcionário da Petrobras e estudante

Bruno, que tem 34 anos, é natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, mas passou sua infância em Minas Gerais. Estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele também ocupa o cargo de nível técnico júnior na Petrobras. Sua contratação é recente, e ele atuava como operador de lastro, função que envolve as operações de manutenção e controle da estabilidade de unidades marítimas de produção de petróleo e gás.

Por conta da gravidade dos ferimentos, Bruno passou por uma intervenção cirúrgica emergencial e precisou receber ao menos 6 bolsas de sangue ao longo do processo. Com isso, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro convocou a categoria para ajudar com doações em nome de Bruno.

O doador deve comparecer ao Hemorio, localizado na Rua Frei Caneca, n.8, no Centro do Rio de Janeiro, entre as 7h e as 18h. No local, deve informar que a doação está sendo realizada em favor de Bruno Lima da Costa Soares, em tratamento no Hospital Souza Aguiar.

Leia também: Sequestrador de ônibus no Rio fugia de facção criminosa, diz polícia