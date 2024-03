Lotofácil premia apostadores da Praia Grande, Piracicaba e mais 3 estados

O prêmio acumulado da Lotofácil sorteado nesta terça-feira foi pago para dois apostadores do estado de São Paulo, um da Praia Grande, no litoral paulista, e outra em Piracicaba, interior de São Paulo. As outras três apostas vencedoras foram feitas em Camaçari, na Bahia, Teresina, no Piauí e Rio de Janeiro.

Quais fora os números sorteados?

As dezenas sorteadas nesta terça-feira foram 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25.

Quanto cada apostador levou para casa?

Cada uma das apostas vencedoras vão morder R$ 2.085.146,05.

Outras mil apostas acertaram 14 números e cada uma delas vai levar para casa R$ 1.239,36. Na faixa dos 13 números, 29.5654 apostas ganharam R$ 30.

Próximo sorteio

A Lotofácil retorna ao seu sorteio diário nesta quarta-feira, com um prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas de R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Recomendados

Quer tentar a sorte? A aposta custa R$ 3 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

Quina continua acumulada

A Quina continua com seu prêmio acumulado, já que mais uma vez nenhum apostador acertou as cinco dezenas, no sorteio desta terça-feira.

Os números sorteados nesta terça foram: 15, 24, 26, 56, 61