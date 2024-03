Justiça foi avisada de que o sequestrador de ônibus violou a tornozeleira eletrônica

Rodoviária do Rio de Janeiro (Reprodução/TV Globo)

Paulo Sergio Lima, de 29 anos, foi o responsável pelo sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio de Janeiro, na tarde da última terça-feira, dia 12 de março. Na ocasião, ele fez ao menos 17 passageiros reféns e feriu duas pessoas, uma dela com gravidade.

Conforme publicado pelo O Globo, Paulo foi preso em 16 de abril de 2019 após assaltar um ônibus e, um ano depois, condenado a cumprir pena de 9 anos e 4 meses em regime fechado. Em 23 de março de 2023 ele recebeu uma determinação da Vara de Execuções Penais (VEP) para a utilização da tornozeleira eletrônica, visto que após dois anos foi beneficiado com a progressão de pena para o regime domiciliar.

No entanto, desde o princípio Paulo descumpriu as regras de uso do equipamento eletrônico e ignorou os pedidos de comparecimento à Central de Monitoramento da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Recomendados

Segundo a publicação, mesmo com a Seap comunicando ao menos seis vezes à VEP a respeito das irregularidades praticadas pelo condenado, a regressão de regime só foi validada pelo órgão na noite da última terça-feira, após as notícias de que Paulo foi o responsável pelo sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio de Janeiro.

A decisão referente à regressão da prisão de Paulo para o regime semiaberto só foi expedida após a prisão do homem pelo sequestro do ônibus e pela tentativa de homicídio de Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, baleado durante a ocorrência.

Entenda o caso

Paulo Sergio Lima sequestrou um ônibus na rodoviária Novo Rio, na tarde do dia 12 de março. Na ocasião, ele tentava fugir do estado após ter problemas com outros envolvidos em facções criminosas.

Durante o embarque com destino à Juiz de Fora (MG), Paulo confundiu um dos passageiros com um policial à paisana e atirou contra ele. Em seguida, o homem rendeu 17 passageiros que estavam dentro do ônibus estacionado na rodoviária.

O sequestro durou aproximadamente 3 horas até que Paulo concordou com a negociação, libertou os reféns e se entregou.

Leia também: Sequestrador de ônibus no Rio fugia de facção criminosa, diz polícia