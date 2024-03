Vídeos: 17 pessoas foram mantidas como reféns em ônibus no Rio; sequestrador se entregou

Um homem armado invadiu um ônibus na Rodoviária do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira e manteve 17 passageiros como reféns, entre eles crianças e idosos.

A motivação do sequestro ainda é desconhecida, mas agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) cercaram o veículo e um negociador conseguiu libertar os reféns após três horas de negociação.

De acordo com testemunhas, o homem sacou o revólver na rodoviária, trocou tiros com outro rapaz e entrou no ônibus, dominando o motorista e os passageiros. Na troca de tiros duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas em estado grave.

O ônibus de dois andares deveria seguir para Juiz de Fora, em Minas Gerais, mas retornou à rodoviária porque estava com problema no ar-condicionado.

Todas as lojas e guichês do terminal foram esvaziadas e as ruas do entorno foram interditadas. A polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Atiradores de elite do Bope foram posicionados e aguardam ordem para agir.

A identidade do criminoso ainda não é conhecida.

Veja vídeos do local:

O Momento que começou o tiroteio na Rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro.

Há 18 reféns em um ônibus.



Dezoito pessoas são mantidas reféns nesse momento na Rodoviária Novo Rio, Polícia cercou o local, segundo informações tem baleados.

Passageiro relata momento de terror no início do sequestro de um ônibus na Rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/j43uX8mkBu — MSP-Brasil (@mspbra) March 12, 2024