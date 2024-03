Polícia investiga corpo feminino encontrado em posição fetal em uma rodovia de São Paulo

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã do dia 11 de março na Rodovia dos Imigrantes, km 54,4. Conforme publicado pelo G1, a descoberta foi feita por motoristas que chegavam ao litoral paulista e observaram o corpo próximo a uma mureta de concreto.

A concessionária responsável pela administração do trecho onde a mulher foi encontrada encaminhou uma viatura ao local, onde os profissionais confirmaram tratar do corpo de uma mulher em posição fetal. Segundo informações, o caso foi registrado como morte suspeita no 3° Distrito Policial, onde segue sob investigação.

Conforme informado pela Polícia Militar Rodoviária, um médico da Ecovias foi até o local e informou que o corpo ainda não havia atingido o estado de rigidez cadavérica, o que indicava que a hora da morte da mulher foi em um período de até 12 horas anteriores a descoberta do corpo.

No entanto, um exame feito pelo perito da Polícia Civil contradisse a versão do médico. Para ele, segundo o exame pericial preliminar, o tempo de morte era superior a 12 horas pois foi possível identificar sinais iniciais de decomposição.

Caso sob investigação

Conforme informações da própria reportagem, o caso segue sob investigação policial e, até o momento, a vítima não teve sua identidade revelada. O corpo e a área em que foi encontrado passaram pelo processo de perícia e em seguida o cadáver foi removido do local.

O acostamento no qual o corpo foi localizado também foi bloqueado temporariamente pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo, no período entre 8h e 11h40.

Até o momento não foram divulgadas novas informações referentes ao caso.

