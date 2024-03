Inmet emite alerta de perigo para onda de calor para SP e mais quatro estados

Cinco estados brasileiros enfrentam nesta semana a terceira onda de calor do ano e podem enfrentar temperaturas até cinco graus acima da média, com termômetros atingindo os 40º C em algumas regiões, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os estados que devem enfrentar o calor intenso nos próximos dias são Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do sul. Em função das altas temperaturas previstas para esses estados, o Inmet emitiu um alerta de perigo para onda de calor desde esta segunda-feira.

De acordo com a Climatempo, a onda de calor resulta de um bloqueio atmosférico que impede que as frentes frias entrem em território brasileiro, potencializando que a massa de ar quente que circula pelo centro do país ganhe mais força. Além do calor, esse sistema inibe a formação de nuvens e mantém o ar seco e está sendo atribuído ao fenômeno El Niño.

Embora os especialistas acreditem que o El Niño “passe para a neutralidade” a partir de abril, alguns efeitos ainda devem ser sentidos nas próximas semanas no clima brasileiro.

CALOR EM SÃO PAULO

Nesta terça-feira, os termômetros devem atingir a máxima de 30ºC, de acordo com a Climatempo, mas o calor deve continuar ganhando força no decorrer da semana e até sexta-feira a previsão é de que a Capital enfrente temperaturas de até 35ºC. As mínimas também devem permanecer altas, com madrugadas marcando até 22º C durante toda a semana.

A umidade do ar deve ficar baixa nos próximos dias, em até 30%, o que pode gerar risco para a população, principalmente crianças e idosos. A recomendação médica é que as pessoas evitem exposição ao sol nos horários mais quentes e reforcem a hidratação durante todo o dia.

Atividades físicas ao ar livre também devem ser evitadas durante os horários mais quentes e quem for se aventurar em área livre deve usar protetor solar, óculos de sol e chapéus ou bonés para diminuir a exposição solar.