Dupla ‘Leandro e Leonardo’ de BH briga com ‘Michael Jackson’ e discussão acaba em facada

Os desavisados poderiam achar que trata-se de mais uma das famosas lutas de boxe entre famosos, já que a polícia foi acionada depois dos irmãos Leandro e Leonardo Gil dos Santos atacar Michael Jackson de Assis Almeida, na madrugada deste domingo, em Belo Horizonte.

A briga teria começado, de acordo com a polícia, após Leandro descobrir que sua mulher estava tendo caso com Michael Jackson enquanto ele estava trabalhando no Rio de Janeiro. Ele disse que estava em casa quando foi chamado por Michael para conversar, e ao atendê-lo viu que ele trazia uma faca na cintura e teria tentado esfaqueá-lo. Leandro disse que tomou a faca e lhe deu uma facada.

No hospital, Michael contou que Leonardo aplicou um mata-leão nele e enquanto estava dominado Leandro deu várias facadas no corpo, acertando o abdome, os braços e as pernas. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital Joao XXIII, no centro da capital mineira, enquanto os irmãos foram presos.

Leandro e Leonardo foram detidos e levados à delegacia. Enquanto Leandro permanece preso e vai responder por tentativa de homicídio, Leonardo prestou depoimento e foi liberado em seguida.

Michael Jackson permanece internado, mas não corre risco de morte, segundo informações da polícia militar.